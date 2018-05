Geen Eemsdelta Expo dit jaar: bedrijven hebben geen tijd

Bedrijvenbeurs Eemsdelta Expo gaat dit jaar niet door. Reden: bedrijven hebben het te druk om twee dagen op de beurs te gaan staan.

Vorig jaar was het ook al duwen en trekken om de beurshallen vol te krijgen. Dit jaar was er ondanks alle inspanningen van organisator Karla Wielinga te weinig animo voor de vakbeurs die woensdag en donderdag op industrieterrein Fivelpoort in Appingedam zou zijn. Het is de keerzijde van de economische groeispurt die de Eemsdelta-regio beleeft.

NoordZaken belt met beurs-organisator Karla Wielenga van Eemshaven.Info.

Geen zevende editie van de Eemsdelta Expo dit jaar. Het zal een teleurstelling zijn.

'Dat is het inderdaad voor ons als organisator. Maar je moet goed naar de reden voor het niet doorgaan kijken. Bedrijven hebben momenteel zoveel werk dat dat alle aandacht opeist. Ondernemingen willen wel, maar ze hebben gewoon geen tijd. Dat is voor de regio natuurlijk wel een positief signaal. Het zegt veel over hoe het economisch gaat.'

Waarom geen kleinere beurs met wat minder deelnemers. Was dat niet de moeite waard geweest?

'We hadden veertig aanmeldingen. De jaren ervoor lag dat aantal tussen de 120 en 150. Met te weinig deelnemers maak je niet waar wat je belooft en wat bedrijven van je verwachten. Uiteindelijk heeft beurs- en evenementenorganisator Expolaan uit Oudenbosch de beslissing genomen. Expolaan is de hoofdaannemer, zij schakelen ons in als partner. Zij hebben de knowhow van het beurzen organiseren, wij beschikken over een groot netwerk en doen veel praktische zaken.'

Wat mist de regio nu de beurs niet doorgaat?

'Een moment waarop bedrijven uit het hele land zich kunnen presenteren aan opdrachtgevers en andere relaties, waar ondernemers kunnen netwerken en contacten met elkaar kunnen leggen.'

Volgend jaar dan maar weer een Eemsdelta Expo?

'Dat is in de eerste plaats een zaak voor Expolaan. Die beslist.'