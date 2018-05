Nieuwe botsing dreigt tussen Veendam en eigenaar mestvergisters

Als de raad van Veendam maandagavond het nieuwe bestemmingsplan voor de firma Dankers vaststelt, zal deze eigenaar van twee mestvergisters in Borgercompagnie opnieuw de gang naar de rechter maken.

Het college van de gemeente heeft namelijk regels voor geurnormen en vervoersbewegingen opgenomen in haar bestemmingsplan. Dat is volgens de advocaten en adviseurs van Dankers in strijd met de regels, aangezien er nog procedures lopen bij de Raad van State over het vermeend overtreden van geurnormen en vervoersbewegingen door het bedrijf.

Onrechtmatig

'Het zou onbegrijpelijk, onbehoorlijk en onrechtmatig zijn om deze te doorkruisen door regels over deze thema's', schrijft advocaat Paul Bodden namens Dankers in een brief aan de gemeenteraad.

Dankers eerst buiten bestemmingsplan

De gemeente Veendam legt juist een nieuw bestemmingsplan voor aan de raad van Veendam, omdat het 'bestemmingsplan buitengebied' dat werd vastgesteld op 24 oktober 2016, eind vorig jaar door de Raad van State is vernietigd. Reden: de Borgercompagnieweg 63, de plek waar Dankers is gevestigd, werd destijds door de gemeenteraad buiten het bestemmingsplan gelaten.

Nieuwe stappen

Als de gemeenteraad instemt met een eigen bestemmingsplan voor Borgercompagnieweg 63, inclusief regels voor geurnormen en vervoersbewegingen, dan zal Dankers opnieuw de juridische wegen bewandelen om dit besluit ook te vernietigen.

'Wanneer de raad hiermee akkoord gaat, is een nieuwe juridische procedure onvermijdelijk', zegt Peter Frank van Benthem, adviseur van de firma Dankers, in een reactie.

Dat betekent dat een oplossing tussen het langdurige conflict tussen Dankers, de gemeente Veendam en de buurt verder uit zicht is.

'Geur niet te harden'

De buurt wil dat de mestvergisters bij Dankers qua productie worden afgebouwd of helemaal verdwijnen. De aanhoudende geuroverlast is voor de buren niet langer te harden, zo hebben zij meerdere keren laten weten. De gemeente is, onder druk van de gemeenteraad, gestart met een scherper beleid ten aanzien van Dankers.

Dankers zelf stelt aan alle vergunningsvoorwaarden te voldoen en wil blijven doorgaan met het gebruik van de mestvergister.

De gemeente Veendam wil niet op het verwijt van Dankers reageren. Een woordvoerder laat weten dat het aan de gemeenteraad van Veendam is om hier iets over te vinden.

