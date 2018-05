Voetbalclubs maken zich op voor 'kilometervreten' in de nacompetitie

Helpman (zondag 3A) was de eerste kampioen in onze provincie (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De reguliere competitie in het amateurvoetbal zit erop. Voor diverse teams wacht nu de nacompetitie, waarbij sommige ploegen aardig wat kilometers moeten maken.

In de eerste ronde van de nacompetitie bijt Be Quick 1887 het spits af als het gaat om Groningse deelname. De hoogst spelende ploeg in onze provincie voorkwam afgelopen zondag in Houdini-stijl rechtstreekse degradatie uit de Derde Divisie door een treffer diep in de blessuretijd.

Door de 3-3 tegen kampioen Jong Vitesse mag de Good Old proberen zich te handhaven via de nacompetitie. Donderdag reist Be Quick een slordige 232 kilometer voor het eerste duel in en tegen Gemert. De Brabanders komen zondag naar Haren voor de return.

Via Gemert naar Goes?

Wint Be Quick dit tweeluik, dan strijdt het volgende week tegen het Gelderse Sivolde of het Zeeuwse Goes. Ook dan begint de dubbele ontmoeting met een uitwedstrijd op donderdag op respectievelijk 203 of 338 kilometer afstand. Zondag 10 juni is de return op de Esserberg. De winnaar speelt volgend seizoen Derde Divisie.

'Weekendje weg'

Voor eersteklassers Gorecht, VV Groningen (beiden zaterdag) en WVV (zondag) wachten in de eerste ronde nog geen extreem verre reizen. Pas in de tweede ronde volgen tegenstanders uit 'verre oorden', als is het leed voor de eersteklassers minder groot dan voor Be Quick. Alle wedstrijden in de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse zijn namelijk in het weekend en niet op een doordeweekse werkdag.

Gorecht speelt komende zaterdag in de eerste ronde een uitwedstrijd tegen WHC uit Wezep, op zo'n honderd kilometer afstand. VV Groningen ontvangt WNC uit Waardenburg, dat vanuit Gelderland 220 kilometer moet rijden naar Stad. WVV begint de nacompetitie thuis tegen VV Emmen. Het gaat om enkele wedstrijden. De winnaar plaatst zich dus voor de volgende ronde.

Van Winschoten naar Oss?

In de tweede ronde wordt het reizen geblazen voor de drie eersteklassers. VV Groningen wacht een ontmoeting met DETO (118 kilometer), AFC (182 kilometer) of Rijsoord (251 kilometer). Gorecht treft 'om de hoek' het Hoogeveense HZVV (57 kilometer) of een stukje verder Montfoort (204 kilometer). De bus van WVV rijdt bij plaatsing voor de tweede ronde naar Oss (sv TOP, 236 kilometer) of Sint Willebrord (Rood Wit W, 294 kilometer).

Extra plekje

Ook hier gaat het weer om één wedstrijd. Na deze ronde volgen de finales. Door het terugtrekken van Jong FC Twente uit de Derde Divisie komt er een plek bij in de hoofdklasse zaterdag. De verliezend finalisten van de nacompetitie strijden om deze vacante plek. Een mogelijke extra kans dus voor VV Groningen en Gorecht.

Deze minicompetitie der 'lucky losers' wordt dinsdag 19 juni, zaterdag 23 juni en dinsdag 26 juni afgewerkt. WVV neemt als zondagteam geen deel aan dit 'zaterdagse toetje'.

Nacompetitie lagere klasses zaterdag

Ook in de lagere klasses wordt volop nacompetitie gespeeld door Groninger ploegen. Een overzicht:

Zaterdag 1e klasse/2e klasse: Pelikaan S uit Oostwold strijdt om promotie, nadat het de titel op de laatste speeldag verspeelde aan SV Bedum. Ook NEC Delfzijl speelt nacompetitie.

Zaterdag 2e klasse/3e klasse: Tweedeklassers Groen Geel en Zuidhorn proberen het vege lijf te redden. Onder andere de Groningse derdeklassers SC Loppersum, The Knickerbockers en Noordwolde azen op hun plekken.

Zaterdag 3e klasse/4e klasse: Onstwedder Boys en ONR spelen nu nog in de derde klasse, maar moeten zich via de nacompetitie proberen te handhaven. Vanuit de vierde klasse strijden onder ander Poolster, SJS, SIOS en HS'88 om promotie.

Zaterdag 4e klasse/5e klasse: Voor Stedum en Lycurgus is de nacompetitie de enige manier om degradatie naar het laagste niveau af te wenden. Op hun beurt proberen vijfdeklassers GRC, Blauw Geel'15, VVK, WVV en Veendam 1894 een klasse hogerop te komen.

Nacompetitie lagere klasses zondag

Zondag 1e klasse/2e klasse: SC Stadspark en Hoogezand houden de Groningse eer hoog en strijden om een plek in de eerste klasse.

Zondag 2e klasse/3e klasse: Twee Stadse tweedeklassers strijden via de nacompetitie om niet af te dalen naar de derde klasse, namelijk Amicitia VMC en Forward.Vanuit die derde klasse zijn het wederom Stadse ploegen die nacompetitie spelen: Lewenborg en Groninger Boys. Mochten bovengenoemde ploegen hun eerste wedstrijd winnen, dan volgen twee Stadse halve finales.

Zondag 3e klasse/4e klasse: TLC, SV Bedum, FVV, Engelbert en Westerwolde kloppen vanuit de vierde klasse op de deur van de vierde klasse. Aan Veendam 1894, Siddeburen en Musselkanaal de schone taak zich in de derde klasse te handhaven onder druk van de vierdeklassers.

Zondag 4e klasse/5e klasse: Vijf Groningse ploegen proberen vanuit de vijfde klasse te promoveren via de nacompetitie: Groen Geel, Zevenhuizen, Wedde, THOS en DWZ. Een klasse hoger is het zweten geblazen voor SVMH, Alteveer en Pekelder Boys. Zij strijden om handhaving in de vierde klasse.

Kampioenen en degradanten

Voor een groot deel van de Groningse ploegen is het seizoen ten einde. Onder hen enkele kampioen en degradanten.

Dit zijn de kampioenen:

Zaterdag 2e klasse J: SV Bedum in 2J

De winnende goal van SV Bedum. Het verhaal gaat door onder de video.



Zaterdag 3e klasse D: HFC'15 in 3C

Zaterdag 4e klasse D: Holwierde

Zaterdag 5e klasse C: Rood Zwart Baflo

Zaterdag 5e klasse D: Velocitas 1897

Zondag 3e klasse A: Helpman

Zondag 3e klasse B: ASVB

Zondag 4e klasse B: Gruno

Zondag 4e klasse C: Bellingwolde

Zondag 5e klasse D: Eenrum

Zondag 5e klasse E: Bareveld

Dit zijn de degradanten:

Zaterdag 1e klasse E: VEV'67

Zaterdag 2e klasse I: FC Grootegast

Zaterdag 3e klasse C: Boerakker

Zaterdag 4e klasse D: GEO

De speelschema's voor de nacompetitie:

- Landelijk (o.a. Be Quick 1887 en WVV zondag)

- Om plek in de 2e klasse of lager (zaterdag)

- Om plek in de 2e klasse of lager (zondag)