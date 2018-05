Veenkoloniale scholieren krijgen spaarmunten, maar dan moeten ze wel flink stappen

Middelbare scholieren in de Veenkoloniën worden voortaan beloond bij voldoende beweging. Ze krijgen zogeheten healthcoins als ze overdag flink wat stappen zetten.

En met die gezonde spaarmunten kunnen ze leuke activiteiten doen, zoals paintballen, naar de bioscoop of een escaperoom. Dat melden de collega's van RTV Drenthe.

Gezond verdiend

Het gaat om de campagne 'Gezond Verdiend', Let's GO' die vandaag start op vijf middelbare scholen in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. In dit gebied komen meer gezondheidsproblemen voor dan in andere regio's door een ongezonde leefstijl onder jongeren.

Roken en overgewicht

Roken, overgewicht en ongezonde voeding zijn veel voorkomende problemen. In het kader van het programma 'Kansen voor de Veenkoloniën' komen scholen en gemeenten nu in actie door de jeugd te belonen voor gezond gedrag. 'Cijfers geven aan dat ze in de Veenkoloniën zeven tot acht jaar eerder komen te overlijden. Daarvoor verkeren ze vijftien jaar langer in slechte gezondheid. Dat willen we tegengaan', legt Assenaar Mike van Holsteijn uit, initiatiefnemer van Healthcoins.

Sportkleding en groepsuitjes

'We verleiden de jongeren tot voldoende bewegen, door ze te laten sparen voor gezonde munten, waarmee ze bij bedrijven sportkleding, skeelers, fietstassen of gezonde voeding kunnen kopen. Maar ze kunnen ook groepsuitjes verzilveren als een bootcamp of naar een escaperoom. Dat zijn dus healthcoins die ze via een app verdienen, als ze op een dag voldoende stappen hebben gezet', aldus Van Holsteijn.

Met vrienden sparen

'We beginnen met stappen, of hardlopen. Maar het is uiteindelijk de bedoeling het uit te bouwen met fietsen' Er is wel een ondergrens, voordat er spaarpunten komen. 'Vanaf 3.000 stappen gaat de teller lopen van de healthcoins. En je kunt ook vrienden toevoegen, om samen nog sneller te sparen."

Het enige wat de scholieren nodig hebben is een smartphone, om de Healthcoin GO-app te downloaden, en een activatiecode. Er is bewust gekozen voor het voortgezet onderwijs, en niet voor basisscholen, 'want op de middelbare school hebben ze allemaal wel een mobiele telefoon, dat is op de basisschool niet zo, en dat willen we ook niet aanmoedigen', , zegt Van Holsteijn.

Directe beloning werkt

De scholen die meedoen zijn de Nieuwe Veste in Coevorden, het Dr. Nassaucollege Gieten, Ubbo Emmius en Noorderpoort in Stadskanaal en het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. In totaal gaat het om 3500 middelbare scholieren.

De eerste reacties zijn volgens Mike van Holsteijn positief. 'Al waren er ook scholieren die eerst nog zeiden 'ik laat me niet omkopen'. Maar als ze eenmaal door hebben wat ze ervoor terugkrijgen, wordt het al snel een spel, van wie onderling het beste scoort. Dus de directe beloning werkt.'

Meer scholen en bedrijven

Mike van Holtsteijn hoopt dat zich meer scholen aansluiten bij de campagne, net als regionale bedrijven die gezonde producten hebben, waar de healthcoins ingewisseld kunnen worden.