OM eist 25 jaar cel voor familiedrama Haren (update)

Het Openbaar Ministerie eist voor het doden van een 23-jarige vrouw en haar zesjarige dochter een celstraf van 25 jaar tegen een man uit Glimmen. Hij wordt verdacht van moord en doodslag.

De officier vindt moord op de vrouw bewezen, omdat de 20-jarige man uit Glimmen doelbewust handelde. Hij wurgde haar in de douchecel met een telefoonsnoer en sneed haar hals door met een mes.

Dochter werd wakker

Dit gebeurde op de avond van 13 oktober in de woning aan het Jufferpad in Haren, waar de vrouw met haar kinderen woonde. De man en vrouw, kregen die avond ruzie, omdat de vrouw de relatie wilde beëindigen. Zij wilde een nieuw leven opbouwen zonder hem. De vrouw moest daaom dood.

Het zesjarig meisje werd later in de nacht wakker en zag haar moeder in de badkamer. Ze zag haar dode moeder en begon te schreeuwen. Daarop heeft de man haar verstikt met een kledingstuk. Toen ze stil was legde hij haar op het bed en dekte haar toe.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor doodslag op het meisje, omdat de man haar in een opwelling heeft gedood. Er was geen vooropgezet plan.

'Ze is dood, dood, dood'

De man wist niet dat het meisje dood was, zei hij maandag tijdens de rechtszaak. De officier verafschuwde het feit dat de man zich niet bekommerde om het kind.

De verdachte zei dat hij in de tussentijd zelfmoord wilde plegen. Hij viel op de bank in slaap. De volgende ochtend sloeg hij alarm.

De man belde toen met de hulpverlening. Hij meldde dat er iets ergs was gebeurd met zijn vrouw. 'Ze is dood, dood, dood', zou hij hebben gezegd. De man kon zich slecht herinneren wat er die avond was gebeurd, zei hij tegen de rechters.



Geen tbs

Deskundigen achten de man volledig toerekeningsvatbaar. Er is geen tbs geadviseerd. Alleen een lange celstraf is hier passend, vindt het Openbaar Ministerie. De advocate van de man pleitte voor twee keer doodslag. Daardoor zou de celstraf lager moeten uitvallen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

