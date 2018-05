Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier gered door nieuwe hoofdsponsor

Er komt toch een 36ste editie van de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Het bedrijf Amysoft uit Leek is binnengehaald als nieuwe hoofdsponsor.

Amysoft, een bedrijf dat waterontharders maakt, is de opvolger van Rabobank. De bank was jaren hoofdsponsor van de wielerkoers, maar stopte ermee. Daardoor was het onzeker of de editie van 2018 wel kon doorgaan.

Vierdaagse

De wedstrijd telt dit jaar vier etappes. Op 1 juli rijden de renners in Peize, een dag later strijkt het peloton neer in Nieuw-Roden en twee dagen later in Zevenhuizen. De finale van de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier is op 7 juli in De Wilp.

Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden won de editie 2017.

