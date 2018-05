Goed gegokt: Winschoters winnen ruim half miljoen euro

'Ja! Jahahahahaha!!!!' Springend en dansend stort Boudewijn Rosman uit Winschoten zich in de armen van quizmaster Winston Gerschtanowitz. Hij heeft zojuist ruim een half miljoen euro gewonnen, samen met zijn levenspartner Janinde Prins.

Snel veel geld

Het paar deed mee aan het spelprogramma 'The Wall' van de BankGiroLoterij, dat zondagavond op SBS 6 werd uitgezonden. Tijdens het spel kunnen deelnemers heel snel veel geld verdienen, maar het ook net zo snel weer kwijtraken.

Het laatste deel is het spannendst. Speelt de deelnemer op safe en kiest hij voor het bedrag dat hijzelf denkt bijeen gespeeld te hebben en dat vastgelegd is in een contract, of gaat hij -blind- voor het bedrag dat zijn partner verzameld heeft?

Moment suprême

Boudewijn Rosman kiest voor de laatste optie. 'Ik heb het contract verscheurd', zegt hij met trillende stem. Janinde Prins bouwt de spanning op. Als het moment suprême gekomen is struikelt ze bijna over haar woorden als ze haar geliefde duidelijk mag maken dat ze veel gewonnen hebben.

'We hebben 500 duizend en nog een heleboel geld... .ik weet het niet, in ieder geval heel veel geld! zegt ze tegen Boudewijn.

'550.219 euro!' schreeuwt Gerschtanowitz het uit. De zaal ontploft, en de Winschoters kunnen hun geluk niet op.

Selectie

Rosman en Prins mochten meedoen aan de show na een uitvoerige selectie: 'Van de duizenden paren die zich aangemeld hebben zijn er maar zes overgebleven', zegt Rosman. 'Eigenlijk waren we te laat met onze aanmelding, maar uiteindelijk lukte het toch nog.'

Geheim

De show werd op 3 april opgenomen, de uitzending was zondagavond. De beide Winschoters hebben hun winst anderhalve maand geheim moeten houden, zoals was afgesproken met SBS6. 'We wilden het eerst niet aan onze vier kinderen vertellen, maar dat lukte niet', blikt Prins terug. 'Ze hebben het heel goed geheim gehouden.'

Belasting

Op tafel prijkt de cheque met daarop het bedrag: 560.219 euro. 'Daar gaat nog 30,1 procent kansspelbelasting af, uiteindelijk houden bijna vier ton over', zegt Rosman. 'Maar we zijn zeer gelukkig dat dit op ons pad komt.'

Huis

Een bestemming voor het geld is er al. Rosman is architect en hij wil geld gebruiken voor hun gezamenlijke droom. 'We wonen nu antikraak in de oude bibliotheek in Winschoten, maar het wordt als architect wel eens tijd in een zelf ontworpen huis te gaan wonen. Een energieneutraal huis, in Blauwestad.'