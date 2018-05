Refaja Ziekenhuis kan niet aan nieuwe eisen voldoen

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal kan niet aan kwaliteitseisen voldoen voor de spoedeisende hulp. Het ziekenhuis heeft onvoldoende artsen om de afdeling te bemannen.

Om aan de kwaliteitseisen te voldoen moeten spoedartsen 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig zijn op de spoedeisende hulp. Dat personeel, dat ook minimaal twee jaar ervaring moet hebben, heeft Treant niet.

Noodoproep

Eigenaar Treant Zorggroep sluit zich daarom aan bij de noodoproep van de vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). De ziekenhuizen willen dat de eisen worden aangepast en de effecten ervan opnieuw worden onderzocht.

'Normen pakken niet goed uit'

'De nieuwe normen pakken niet goed uit voor de spoedeisende hulp in het Refaja', zegt woordvoerder Henk Heeringa. Wat dat precies betekent, en met welke scenario's het ziekenhuis rekening houdt wil Heeringa niet zeggen. 'We hopen dat de noodoproep helpt en dat er nadere analyse komt. Daar wachten we op.'

Landelijk kunnen 22 van de 30 kleine ziekenhuizen niet aan de nieuwe normen voldoen. Ziekenhuisbestuurder Suzanne Kruizinga waarschuwde vorige week namens de regionale ziekenhuizen dat er 'mogelijk ziekenhuizen omvallen'. De ziekenhuizen willen 'eisen op maat'.

De tijd dringt voor de ziekenhuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg inspecteert vanaf 1 juli of de zorg voldoet aan de eisen.

Intensive care

De strengere kwaliteitseisen gelden ook voor intensive care afdelingen. Maar daarover hoeft het Refaja zich geen zorgen meer te maken. Het ziekenhuis heeft de IC namelijk al gesloten en werkt met een ander model voor dat soort acute zorg.

In dat model, de Acute Zorgafdeling (AZA), is een intensivist niet doorlopend aanwezig op de afdeling, zoals de nieuwe eisen voor IC's vragen. Toch komen er dezelfde patiënten terecht als op een IC: zij hebben meer bewaking of zorg nodig, dan op een gewone verpleegafdeling mogelijk is. Het verschil is dat als de Acute Zorgafdeling de kwaliteit niet meer kan waarborgen patiënten naar de IC in Emmen gaan.

Tekort aan artsen

Eerder werd al wel bekend dat ook die acute zorg in het Refaja op termijn niet houdbaar is. In de zorgvisie van het ziekenhuis, die eerder dit jaar bekend werd, staat dat de acute zorg te duur wordt en moet worden geconcentreerd in een nieuw te bouwen centrum. Of die sluiting nu al dreigt kan Heeringa niet zeggen. 'Dat is écht op de zaken vooruit lopen.'

Helder is in elk geval dat het ziekenhuis problemen heeft om artsen aan te trekken. Eerder deze maand werd bekend dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde uit Stadskanaal verdwijnen vanwege een tekort aan kinderartsen.

Nieuw ziekenhuis

De Ommelander Ziekenhuisgroep stuitte al eerder op deze problemen. 'Dat was één van de redenen dat wij onze ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten moeten sluiten', zegt woordvoerder Rogier Brink.

Het OZG opent eind volgende maand een nieuw ziekenhuis in Scheemda waar de zorg uit Delfzijl en Winschoten is geconcentreerd. 'Zo kunnen we wel aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen', zegt Brink. De gebouwen in Delfzijl en Winschoten doen dan de deur dicht.

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis laten desgevraagd weten te voldoen aan de eisen.

Lees ook:

- Commentaar: Creatief handelen door regio kan pijn Refaja verzachten

- Verloskunde verdwijnt bij Refaja Ziekenhuis Stadskanaal