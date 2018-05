De afhandeling van oude bevingsschades door de NAM roept veel weerstand op. En het OM eist 25 jaar cel voor moord en doodslag bij een familiedrama in Haren. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. 25 jaar cel geëist voor moord en doodslag op moeder en dochter in Haren

Ze wilde haar partner verlaten. En dat kostte de 23-jarige vrouw uit Haren haar leven. Haar partner wurgde haar en sneed haar keel door. De zesjarige dochter van de vrouw vond haar moeder en werd daarom ook gedood. 'Een afschuwelijke zaak', aldus de officier van justitie. En dus eiste ze 25 jaar cel voor moord en doodslag...

2. 'Terug bij af' met afhandeling oude schades

Het Groninger Gasberaad eist van minister Eric Wiebes actie. De afhandeling van zesduizend oude schadegevallen door de NAM dreigt opnieuw spaak te lopen. Met name bij complexe zaken zit er een groot gat tussen het aanbod van het gasconcern en de daadwerkelijke schade. 'We zijn overgeleverd aan de leeuwen.'

3. Strijd bij VV Wildervank

Op het voetbalveld wordt veel strijd geleverd, maar bij VV Wildervank vindt de grootste strijd naast het veld plaats. Danny Bats traint samen met zijn vader een jeugdelftal, maar vecht daarnaast tegen kanker. Hij leek met succes een hersentumor te hebben overleefd, maar drie weken geleden bleek op een scan dat de kanker weer terug is. Vanavond speelt zijn elftal een wedstrijd tegen de jeugd van FC Groningen, met een grote verrassing voor Danny...

4. Zonneparken schieten als paddestoelen uit de grond

Met dit weer extra rendabel en ze komen ook nog eens op steeds meer plekken in onze provincie: zonneparken. Ook in Slochteren zijn sinds kort plannen voor zo'n park. Maar dat is tegen het zere been van de buurtbewoners, waaronder Jan Folkers. Want hij raakt straks misschien wel ingesloten door zonnepanelen..

5. Hatsjoe! Hooikoorts op zijn hoogtepunt

Het is een minder leuke kant van het mooie voorjaarsweer: hooikoorts. Ook kunstenares Maya Wildevuur uit Midwolda heeft er last van. En ze heeft dubbele pech, want volgens de hooikoortsradar zweven bij haar meer pollen rond dan elders in het land. Ronald zocht haar op...

