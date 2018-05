Deel dit artikel:











College van Stad houdt vast aan plannen Oosterhamrikzone (Foto: LOLA Landschapsarchitecten)

Burgemeester en wethouders van Groningen houden vast aan het plan om auto's in de toekomst over de busbaan aan de Oosterhamrikkade in Stad te laten rijden. De bussen gaan dan door de Oosterparkwijk rijden.

Die plannen werden in februari gepresenteerd en leiden tot kritiek van omwonenden. Op inspraakavonden werden 43 reacties ingediend, maar die hebben niet geleid tot een keuze voor een van de andere twee varianten. Parkeerplaatsen Wel komt er naar aanleiding van die reacties onder meer een plan voor het opvangen van het verlies aan parkeerplaatsen in de Oosterparkwijk en de Professorenbuurt. Ook komt er een ontwerp voor de fietsroute langs de huidige busbaanbrug. De bus gaat in de toekomst door de Vinkenstraat in de Oosterparkwijk (Beeld: Aanpak Oosterhamrikzone) Raad aan zet In juni spreekt de gemeenteraad zich uit over de plannen. Als de raad instemt, gaat de gemeente in werkgroepen in gesprek met bewoners. Het definitieve ontwerp is dan naar verwachting in 2020 klaar. Lees ook: - 'Met dit plan maak je de stad gewoon lelijk'

