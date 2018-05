Deel dit artikel:











Uitslaande brand in houten schuurtje (Foto: Compact Media)

Aan de Ceintuurbaan West in Roden is maandagavond brand uitgebroken in een houten schuurtje.

Het vuur dreigt over te slaan naar een naastgelegen stenen bijgebouw. De brandweer is bezig het vuur te blussen. Over de oorzaak is nog niks bekend.