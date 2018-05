Lopsters kunnen geld lenen voor zonnepanelen en isolatie

Huizenbezitters in de gemeente Loppersum kunnen vanaf deze zomer geld lenen om hun woning duurzamer te maken. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbrengen van betere isolatie van muren en daken, een warmtepomp en zonnepanelen.

Over laatstgenoemde maatregel was nog wel even discussie maandagavond in de gemeenteraad.

Niet nutteloos opwekken

Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) wilde zonnepanelen namelijk eerst niet bij het rijtje van maatregelen voegen. 'Je kunt beter maatregelen nemen die het energieverbruik zelf minderen, dan pak je het probleem bij de bron aan. We moeten niet nutteloos opwekken, maar eerst verlagen.'

Ook zouden er op sommige plekken al zoveel zonnepanelen liggen, dat op zonnige dagen problemen zijn om alle opgewekte stroom af te voeren.

CO2 terugbrengen

Een meerderheid van VVD, PvdA, Loppersum Vooruit, ChristenUnie en GroenLinks (GL) wilde dat mensen juist wel geld kunnen lenen voor zonnepanelen.

GL-fractievoorzitter Leo van Esch: 'Het doel is om de CO2-uitstoot terug te brengen. Een simpele manier is dan om zonnepanelen op het dak te leggen. Met een paar panelen zorg je er al voor dat je er bewuster mee bezig bent.'

Lening voor sloopwoning?

CDA-raadslid Arend Laning vroeg zich nog wel af of mensen ook geld kunnen lenen voor woningen die gesloopt gaan worden vanwege de versterking. Volgens Schollema valt dat niet te voorkomen.

'We hebben dit bewust losgekoppeld van de gaswinning. Mocht nou blijken dat je huis over twee jaar gesloopt en herbouwd wordt, dan weet je zeker dat je net zo'n duurzaam huis terugkrijgt.'

Buitenlucht stoken

De wethouder hoopt dat het geld, in totaal een half miljoen, goed besteed wordt. Ook roept hij mensen op om terughoudend te zijn met het gebruiken van vuurkorven.

'We hebben de mond vol van het verduurzamen van de verwarming thuis, maar als je ziet wat er allemaal gestookt wordt om de buitenlucht warm te krijgen... Iedereen die het 's avonds koud krijgt, moet eerst een dekentje over doen.'

De duurzaamheidslening wordt via de gemeente verstrekt door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Mensen kunnen minimaal 2.500 en maximaal 15.000 euro lenen. De regeling gaat over enkele weken in.

