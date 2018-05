Deel dit artikel:











Scholier raakt onwel tijdens schoolreisje (Foto: Jan Beets)

Een 15-jarige leerling van een school in Hoogeveen is maandagmiddag in Lauwersoog onwel geworden. Dat gebeurde tijdens een schooluitje naar Schiermonnikoog.

Een groep van zo'n veertig derdeklassers van de school fietste vanuit Hoogeveen naar Lauwersoog, meldt RTV Drenthe. Vanuit daar zouden ze met de boot naar het eiland gaan. Tijdens het eten werd de jongen onwel. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te bieden. Bijeenkomst De directie heeft maandagavond een bijeenkomst georganiseerd voor de leerlingen en hun ouders. Er is ook slachtofferhulp aanwezig. Het is niet bekend hoe het met de jongen gaat.