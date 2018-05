'Geen polonaise aan mijn uier'

Maanden hebben ze ervoor geoefend: het toneelstuk Koekoe, een komedie over koeien en mensen. De koeien spelen de hoofdrol en dat was wel even wennen voor de acteurs.

Om de twee jaar voert de stichting Spek om Spinnen uit Nuis een stuk op. Omdat ze dit jaar twintig jaar bestaan wilden ze iets speciaals doen. De Groninger schrijver Niko van der Wijk was gevraagd om het stuk te schrijven en kwam met het koeienverhaal

Boe

'Toen we het script lazen viel onze mond eerst even open. En na de eerste slappe lach dachten we: Dit gaan we doen', zegt regisseur Saskia Broertjes. Ze is voor het eerst betrokken bij het openluchtspektakel in Nuis. 'Maar een koe spelen is natuurlijk wel even wennen voor de acteurs.'

De verklede acteurs hebben geen koeienpakken met uiers. 'Dat vond ik te plat en niet mooi. De spelers moeten ook goed kunnen bewegen', zegt Broertjes. Er doen 33 acteurs mee aan het toneelstuk. Maandag waren ze nog druk aan het repeteren.

Goed gekeken naar de koe

'Ik heb wel even studie moeten doen voor mijn rol. Ik heb in de omgeving de koeien bestudeerd. Hoe ze bewegen en kauwen', vertelt Alie de Vries.

Daarvoor hoefde ze niet ver te zoeken. Er staan namelijk een paar meter verderop koeien te grazen in de wei vlak bij de Coendersborch. Dat is de plek waar het stuk wordt opgevoerd. Daar zijn tribunes opgebouwd die plek bieden voor negenhonderd mensen.

Geen machine

De Vries speelt een koe die niet gemolken wil worden met een machine: 'Daar gaat het ook over in het stuk. De veranderingen die een koe meemaakt door de mens.'

Hoe loopt het af?

Of de band tussen de koe en de mens weer goedkomt wil Broertjes nog niet verklappen. 'Er is sprake van een opstand en de koeien gaan niet zomaar akkoord. En ze willen geen polonaise aan de uiers.'

Jubileum

De stichting bestaat twintig jaar, sinds 1998. Het eerste stuk dat gespeeld werd heette De Slag om het Bolmeer. 'De mensen hier in de omgeving wilde heel graag dit op poten zetten. Een groot stuk met veel spektakel. Sindsdien is het altijd gebleven', vertelt De Vries, die de stichting mede heeft opgericht.

Het is de grootste openluchtvoorstelling van het Westerkwartier. De stichting maakt zich niet druk om de weersvoorspelling. Want tijdens de uitvoering is het ook de traditie volgens hen dat het altijd droog is.

De zaterdagavond is uitverkocht, de shows op donderdag en vrijdag niet.