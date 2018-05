Waarschuwing: 'Nieuwe school Loppersum wordt te klein'

Het nieuwe gebouw van de Prinses Beatrixschool en CBS Roemte in Loppersum is straks bij de opening al te klein. Daarvoor waarschuwt de medezeggenschapsraad (MR) van de Prinses Beatrixschool, waar ouders en leerkrachten in vertegenwoordigd zijn.

Beide onderwijsinstellingen zitten nu samen met kinderopvang Kids2B in een tijdelijk pand op het sportpark in Lopperum. Over niet al te lange tijd start de bouw van hun nieuwe, aardbevingsbestendige gebouw op de plek van de Beatrixschool.

Noodklok

In een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders luidt de MR de noodklok. Volgens de ouders en leerkrachten zitten de prognoses - waar de plannen van de school op zijn gebaseerd - er faliekant naast.

Op dit moment zitten in totaal ruim 280 kinderen op beide scholen. Dat zijn er 45 meer dan enkele jaren geleden was voorspeld, mede doordat enkele kleine scholen in Garrelsweer en Wirdum zijn gesloten.

Liever geen noodlokalen

'Je bouwt zo'n school maar één keer. Dan zou het zonde zijn als het bij de opening volgend jaar al te klein is', zegt MR-voorzitter en leerkracht Thijs Perdok. 'We willen niet tien jaar lang tijdelijke lokalen naast de school hebben staan.'

Volgens onderwijswethouder Bé Schollema vergelijkt de MR de verkeerde cijfers met elkaar. 'We tellen het aantal leerlingen voor de prognoses altijd op 1 oktober, want in de loop van het jaar stromen veel vierjarige kinderen in. Daarom is het aantal leerlingen nu vlak voor de zomervakantie even wat hoger.'

Ruimte efficiënt benutten

Er hoeft volgens de gemeente dan ook geen extra lokaal bij: 'De school wordt bewust al groter gebouwd dan zou moeten. Als er straks 35 leerlingen extra zijn, kunnen we die verdelen over twaalf ruimtes. Dat zijn drie stoeltjes per klas. De Roemte en Beatrix moeten de ruimte zo efficiënt mogelijk benutten.'

Volgende week vrijdag gaat de gemeente met de MR, de scholen en het schoolbestuur om tafel om het probleem verder te bespreken. Schollema had overigens liever gezien dat de MR hem via een andere weg benaderde.

'Brieven praten niet met elkaar, mensen praten met elkaar', aldus de wethouder.

