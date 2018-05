Nieuw Veendammer coalitieakkoord positief ontvangen

Het coalitieakkoord tussen de partijen GemeenteBelangen, PvdA, D66 en VVD is door een grote meerderheid van de raad positief ontvangen.

De oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en GroenLinks hebben hier en daar een kanttekening, maar tonen zich grotendeels positief over het akkoord.

Trein

'We zien een aantal speerpunten van onze partij terug', stelt GroenLinks-voorman Trevor Mooijman. 'Bijvoorbeeld de ambitie voor zonneparken en jongeren en starters behouden door middel van aangepast woningaanbod. Minder fraai is de ambitie om de trein tussen Veendam en Assen te verbinden langs de N33. Had die nou aangelegd toen de N33 verdubbeld werd.'

De ChristenUnie zegt met dit akkoord 'best te kunnen leven'. 'We zien in dit programma dingen terugkomen die voortkomen uit het akkoord van de vorige periode waar wij onderdeel van waren. En de nieuwe dingen die erin staan: daar herkennen we veel dingen in die ook in ons verkiezingsprogramma staat.'

Kritiek

De kritiek komt vooral van de SP, die aangeeft dat het liever vooraf mee wilde praten over de invulling van het coalitieprogramma. 'Nu ontstaat er weer de ouderwetse verhouding coalitie versus oppositie', stelt fractievoorzitter Harrie SChoonewille, die graag input had geleverd voor dit akkoord.

Tevreden formateur

Formateur Henk-Jan Schmaal is tevreden met de feedback van de meeste partijen. 'Een compliment aan de Partij van de Arbeid dat ze verantwoordelijkheid wil nemen. Ook een compliment aan GroenLinks en de ChristenUnie. En wat betreft het CDA, ik weet dat Andre Hammenga graag verder wilde besturen. De politiek is grillig, er zijn andere keuzes gemaakt, maar we waarderen zijn opstelling.'

Over de SP is Schmaal minder lovend. 'Het is jammer dat de SP met deze opmerking komt. We hebben de SP uitgenodigd voor de gesprekken om tot een nieuw college te komen. De SP is niet op deze uitnodiging ingegaan, dan is het bijzonder om nu aan te geven dat je graag mee had willen praten over de inhoud.'

