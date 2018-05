Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in appartement (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Bij een brand in een appartement aan de Rijksweg in Delfzijl is maandagnacht één persoon gewond geraakt.

De brand brak rond kwart voor één in de nacht uit. De korpsen van Delfzijl en Appingedam slaagden erin de brand te blussen. De gewonde persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ontruimd De omliggende appartementen zijn ontruimd, bewoners worden in de buurt opgevangen. De brandweer gaat in het appartement waar de brand uitbrak op onderzoek uit, om zeker te weten dat het vuur niet is uitgebreid.