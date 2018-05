Scholieren vallen in de prijzen na interview met Rutte

Drie leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen zijn in de prijzen gevallen met hun vwo-profielwerkstuk. Dat heeft de Koninklijke Akademie van WetenschappenAkademie van Wetenschappen (KNAW) bekendgemaakt.

Noa Schaafsma, Claudia Dijkstra en Marit Marinus onderzochten in de categorie Economie & Maatschappij of jongeren geïnteresseerd zijn in politiek en of Haagse jongeren hierin verschillen met hun Groningse leeftijdsgenoten. De Groningse leerlingen kregen veel lof van de jury, omdat ze er in geslaagd zijn premier Mark Rutte te interviewen.

Op 12 juni wordt bekend of het trio van het Willem Lodewijk Gymnasium eerste, tweede of derde is geworden. De KNAW beoordeelde dit jaar in totaal 337 profielwerkstukken van 155 scholen. De jury was zeer te spreken over de verschillende onderzoeksmethoden, die de leerlingen hebben toegepast.