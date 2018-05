Rondje Groningen: Zevenhuizen, Zevenhuizen, Zevenhuizen of Zevenhuizen?

Een schip te water, hongerige vogeltjes en een basketballer komt thuis: dat en meer in Rondje Groningen.

1) One day they'll fly away....

De vraag is alleen wanneer?

2) Behangersbij

Even sjoemelen: onze Drentse zuiderburen hebben een prachtplaat van de - jawel - behangersbij

3) Zevenhuizen, Zevenhuizen, Zevenhuizen of Zevenhuizen?

Dit plaat(s)je spreekt voor zich....

4) Voor de liefhebber

Een registratie van Kirill Richter's Michanisms in de Nieuwe Kerk in Groningen.

5) Doen we toch hartstikke goed

Perspectief Groningen heeft het op de heupen en zet eens even op een rij hoe goed het gaat met het vrouwenvoetbal in de provincie.

6) Schip te water... heel rustig

Harry en Dexter blijven de provincie intrekken met hun camera. In Waterhuizen wordt een schip in de heerlijke maandagzon, in het water geponeerd. Of nee, gelegd eigenlijk. Heel rustig.

7) De nieuwe lijn naar Lewenborg

Zou het?

8) Gebouw met gratis fietsers

Stadsplanner Lior Steinberg probeert een foto te maken van een typisch Gronings gebouw. Lukt niet echt - vanwege iets anders typisch Gronings.

9) Dorstlessers

Als het onweer van dinsdagavond de lucht nog niet heeft opgefrist, en het morgen gewoon weer benauwd is, weet dan: hier staan de watertappunten.

10) I'm back!

Basketballer Jordy Kuiper speelt in Amerika, maar is weer terug in Stad. Home sweet home!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Broez'n.