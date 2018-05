Deel dit artikel:











Brand in flat in Groningen (update) Brand bij een flat aan de Pioenstraat (Foto: Martin Nuver/112Groningen) De ruiten van het appartement zijn gesneuveld (Foto: Stefan Keukenkamp/ RTV Noord)

Er woedt brand in een flat aan de Pioenstraat in de Oosterparkwijk in Groningen. Bij de brand zijn meerdere manschappen opgeroepen.

De brandweer was aanvankelijk op zoek naar de brandhaard. Tegen tien uur meldt de brandweer dat de brand onder controle is. De brand woedde op de derde verdieping van het complex. Volgens de brandweer is de bewoner veilig buiten gekomen. De ruiten van het appartement zijn gesneuveld.



Verschillende lezers stuurden foto's van de brand: Foto: Karin Ploegstra



Foto's: Karin van der Meer