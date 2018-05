Pittige buien in aantocht: 'Het wordt spannend'

'Het wordt spannend', zegt RTV Noord-weervrouw Harma Boer over de forse buien die onze kant op lijken te komen. Tijdens die buien is er kans op onweer, hagel en lokaal wateroverlast.

Volgens Boer wordt het vandaag 23 graden in het noordoosten van onze provincie. 'Daar kan het wel eens droog blijven', vertelt ze. 'Maar verderop in de provincie bereiken we de tropische 30 graden. Daar is kans op stevige buien.'

De eerste buien worden later vanmiddag verwacht. 'Ik hoop wel dat er wat regen naar beneden gaat komen', verzucht Boer, 'maar dat noodweer, daar zit geen mens op te wachten.' De buien trekken later op de avond weer weg.