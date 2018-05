Woningvoorraad in Bedum, Haren en Zuidhorn gestegen

De woningvoorraad in de gemeenten Zuidhorn, Bedum en Haren is het afgelopen jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de woningmarktmonitor voor de regio Groningen- Assen.

Ook voor stedelijke gebieden zit de bouwproductie in de lift

42 procent meer

Het afgelopen jaar zijn er in de hele regio 1860 nieuwe woningen opgeleverd en dat is 42 procent meer dan in 2016. Voor dit jaar zijn er ruim 2400 nieuwe woningen gepland en voor 2019 zelfs 3600.

'Het is nodig'

'En dat is nodig ook want er is een groot tekort aan woningen', zegt wethouder Roeland van der Schaaf namens het stedelijk netwerk Groningen - Assen. 'En daarom moet er de komende jaren geïnvesteerd worden zodat er meer gebouwd gaat worden. Het lukt om de bouwproductie nu flink op gang te brengen, maar we moeten er wel mee doorgaan de komende jaren.'

20.000 woningen in Stad

'Als je alleen al naar de stad Groningen kijkt, daar hebben we de komende vijftien jaren zo'n 20.000 woningen nodig. En ook in Assen en de kop van Drenthe is een stevige woningvraag.'

