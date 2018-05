Lopend Vuur: Ik ben bang voor onweer

Het zuiden van het land heeft er maandag al mee te maken gehad: onweer. Vanavond zouden wij wel eens aan de beurt kunnen zijn.

Volgens onze weervrouw Harma Boer is de kans aanwezig dat we vanavond te maken krijgen met donder en bliksem. Bij sommige buien kan het bovendien flink tekeer gaan, met harde klappen.

Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Vind je onweer vooral mooi? Ontferm je je alleen maar over de huisdieren als het onweert? Of ben je zelf ook bang? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Zonneparken mooie kans? Spannend!

'Zonneparken zijn een mooie kans voor onze provincie', was ons Lopend Vuur maandag. Van de 2034 stemmers is 52 procent het daarmee eens, en 48 procent oneens. Deze kwestie kan de komende jaren nog wel eens een heet hangijzer in onze provincie worden.

Lees ook:

- Het uitgebreide weerbericht voor Groningen