FC Groningen haalt 17-jarig talent van FC Emmen

FC Groningen heeft spits Thijs Dallinga van FC Emmen ingelijfd. De 17-jarige aanvaller is afkomstig uit Hellum.

Hij begon zijn carriëre bij de vv Siddeburen.

Jongste doelpuntenmaker

Dallinga maakte in november 2017 onder trainer Dick Lukkien zijn debuut in de hoofdmacht van Emmen. Die pikte de aanvaller op bij vv Hoogezand. Vorige maand scoorde hij tegen Telstar zijn eerste doelpunt. Daarmee was hij vorig jaar de jongst scorende speler in de Jupiler League.

Noordelijke voetballers bij de FC

Het is de bedoeling dat Dallinga eerst begint in FC Groningen onder 23 jaar. Volgens manager technische zaken Ron Jans past het contracteren van Dallinga in het streven zoveel mogelijk noordelijke voetballers bij de FC te laten spelen.