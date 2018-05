Henk Wijngaard mag eindelijk zijn nichtje Shania Twain ontmoeten

In oktober gaat zanger Henk Wijngaard zijn nichtje Shania Twain ontmoeten. Twee jaar geleden maakte hij bekend familie te zijn van de wereldberoemde Canadese zangeres.

De organisatie van Twains concert in Amsterdam heeft een VIP-kaart voor Wijngaard en zijn zoon geregeld. 'Het was een kwestie van contact opnemen met de persagent en mijn verhaal vertellen', vertelt de zanger aan RTV Drenthe. De zanger groeide op in Stadskanaal, maar woont nu in Emmen.

Wijngaard deed al eerder pogingen om Twain te ontmoeten, maar die mislukten. 'Zo'n vrouw wordt natuurlijk ook gigantisch afgeschermd', vertelt hij. Shania Twain is bekend van hits als 'That don't impress me much' en 'Man! I feel like a woman'.

Canadese soldaat

Hoe het komt dat de zanger van 'Met de vlam in de pijp' familie is van Twain? Wijngaards vader is een Canadees die in de Tweede Wereldoorlog in Gieten zat. Uit een verhouding met een kamermeisje van een hotel werd Henk Wijngaard geboren.

Wijngaards vader ging na de oorlog terug naar Canada, waar hij een nieuw gezin stichtte. Het kind dat daar werd geboren is dus de halfbroer van de Groningse zanger. Die halfbroer is de vader van Shania Twain.

De band tussen Henk Wijngaard en Shania Twain werd twee jaar geleden ontdekt door een journalist.

Halfbroer is hoogtepunt

Het hoogtepunt van het concert is voor Henk Wijngaard vooral een mogelijke ontmoeting met zijn halfbroer. 'Ik heb nooit een broer of een zus gehad en het is een hele ontdekking dat je die ergens hebt rondlopen.' Het is nog afwachten of de ontmoeting met de halfbroer er komt.

