Broedeiland in klutenplas is vol: 'Er liggen wel achthonderd eieren'

Kluten weten het nieuwe broedeiland in de klutenplas bij de kwelder in de Dollard massaal te vinden. Op dit moment zit het broedeiland met 255 nesten zo goed als vol.

Ieder nest heeft drie à vier eieren, waardoor er wel achthonderd eieren van de bedreigde vogelsoort liggen.

Aantrekkelijk

Middenin de klutenplas ligt een eiland, waarop kluten ongestoord kunnen broeden. Ecoloog Leo Bruinzeel begrijpt de aantrekkingskracht van de plek wel: 'Het eiland ligt dicht bij het foerageergebied van de kluut en het ligt een beetje hoger, waardoor de vogels goed uitzicht hebben'.

Veilig

Om het eiland is een soort 'slotgracht' aangelegd. 'Dit is om de vossen te ontmoedigen', legt Bruinzeel uit. 'Maar voor de zekerheid hebben we ook een hek om het eiland geplaatst.'

Dubbele functie

De klutenplas is niet alleen goed voor de bedreigde vogelsoort. 'Het gaat ons ook om slibvang', vertelt Bruinzeel. 'Wij willen zo veel mogelijk slib uit het estuarium halen. Nu hebben we tegelijk een goede broedplaats voor kluten. Dit is een win-winsituatie', besluit de ecoloog.

