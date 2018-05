Groningse fotograaf wint Bruids Foto & Film Award 2018

De Groningse fotograaf Benaissa El Yamani heeft een Bruids Foto & Film Award 2018 gewonnen.

Hij won de publieksprijs in de categorie 'Getting ready'.

Tweeduizend inzendingen

Een vakjury koos uit bijna tweeduizend inzendingen tachtig foto's. Die werden verdeeld over acht categorieën. Zowel de vakjury als het publiek mocht vervolgens per categorie een winnaar kiezen.

Succesvolle samenwerking

El Yamani deed dit jaar voor het eerst mee. Sinds 1 januari heeft hij zijn eigen bedrijf B-Visuals, maar hij werkt al jaren samen met Kars Tuinder van KTF Fotografie, met wie hij ook gewoon blijft samenwerken. De twee worden door bruidsparen uit de hele wereld gevraagd om foto's te komen maken.

Eerder werd al een foto van El Yamani uitgekozen om in het Louvre in Parijs te hangen. Tuinder won dit jaar op de National Geographic Fotowedstrijd een expositie in Londen.

