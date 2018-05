Wie heeft asbest gestort op het land van de proefboerderij?

Op het terrein van de proefboerderij Kollumerland, op de Fries-Groningse grens bij Munnekezijl, is afgelopen weekend asbest gestort. De gemeente Kollumerland is op zoek naar de daders.

Ongeveer 250 vierkante meter asbest ligt sinds zaterdagnacht op het terrein. De beheerder van de proefboerderij vermoedt dat het materiaal afkomstig is van een kippen- of varkenshok en met een kiepwagen of aanhanger is vervoerd.

Het opruimen van het asbest gaat zo'n vijfduizend euro kosten. Getuigen van de stort worden verzocht zich te melden.