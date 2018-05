'Aardbevingsburgemeester' Rodenboog van Loppersum vertrekt

Albert Rodenboog heeft zojuist bekendgemaakt dat hij per 1 juli stopt als burgemeester van Loppersum.

De 65-jarige CDA-politicus heeft zijn ontslag ingediend bij de Koning.

Andere werkomgeving

Rodenboog: 'Na een mooie, maar intensieve periode van vijftien jaar heb ik besloten om afscheid te nemen als burgemeester van de gemeente Loppersum en ga ik op zoek naar een andere werkomgeving'. Rodenboog is de langst zittende burgemeester van Loppersum.

Elk moment van vertrek is lastig, maar als ik wil wachten tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel honderd jaar wachten' Albert Rodenboog - Vertrekkend burgemeester Loppersum

Gaswinning

Rodenboog heeft zich de afgelopen zes jaar intensief beziggehouden met de problemen rond de gaswinning. 'Elk moment van vertrek is lastig, maar als ik wil wachten tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel honderd jaar wachten', licht hij toe.

In Loppersum is toch nooit wat te doen?

Rodenboog was eerder wethouder in Leek. Bij zijn vertrek zeiden ze daar: 'Wat moet je nou in Loppersum? Daar is nooit wat te doen. Dat hebben we geweten'.

Bloemetje

Maandagavond ontving Rodenboog in de raad nog een bloemetje er ere van zijn 15-jarige burgervaderschap en zijn recente verjaring. Een maand geleden stond hij de Koning nog te woord over de aardbevingsproblematiek tijdens Koningsdag in de stad Groningen. In dezelfde periode uitte Rodenboog zijn zorgen over de versterkingsoperatie nu de gaswinning omlaag gaat.

Nu maakt hij dus bekend over een maand het werk neer te leggen.

