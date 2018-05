Directeur van Groninger bibliotheken is ontslagen

Directeur Arend Middelveld van Biblionet Groningen is ontslagen. De Raad van Toezicht heeft hem aan de kant geschoven.

Volgens de Raad is er een nieuwe wind nodig om de komende jaren allerlei vernieuwingen door te voeren.

Ander type bestuurder

Daar hoort een ander type bestuurder bij, zegt voorzitter Jur Stavast van de raad van toezicht: 'Onze subsidiegevers willen dat we ons meer richten op de wensen van het publiek. We denken dat Middelveld, na vijftien jaar werken op de oude manier, niet degene is die zo'n omslag kan maken.'

Per 1 oktober

Middelveld, die dertien jaar de baas was van de Groninger bibliotheken, vertrekt per 1 oktober. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door organisatie-adviseur Monique Bellersen. Onder Biblionet Groningen vallen 42 bibliotheken.

Lees ook:

- Bibliotheken verwelkomen duizenden nieuwe leden door afschaffen boetes

- Groninger bibliotheken merken relatief weinig van ontlezing

- Kou tussen Biblionet en Groninger Forum uit de lucht (2013)