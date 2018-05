Lerarentekort is problematisch voor Groningse scholen

Klassen die naar huis worden gestuurd en nauwelijks reacties op vacatures. Het basis- en voorgezet onderwijs in Groningen moet alle zijlen bijzetten om genoeg leerkrachten te vinden voor komend schooljaar.

Stichting Quadraten met 35 basisscholen in het Westerkwartier moest afgelopen schooljaar de gekste caperiolen uithalen om de lessen te laten doorgaan. 'En als het echt niet anders kon, stuurden wij klassen naar huis', reageert directeur Johan Heddema van de stichting. 'Dat gebeurde tientallen keren in het afgelopen jaar.'

Tekort loopt op

Het lerarentekort is een groot probleem. Landelijk waren in het eerste kwartaal van dit jaar al 37 procent meer vacatures dan een jaar eerder. Het tekort loopt de komende jaren alleen maar op vanwege veel leerkrachten die met pensioen gaan.

Niet alleen basisscholen, maar ook het voortgezet onderwijs heeft moeite om de vacatures voor komend schooljaar in te vullen.

Elke klas die naar huis wordt gestuurd is er één te veel, maar dat zal helaas blijven voorkomen Johan Hiddema - directeur Quadraten

'Bijna ondoenlijk iemand te vinden'

Heddema van Stichting Quadraten benadrukt dat vooral op het gebied van invallers tekorten zijn ontstaan. 'Gaat een leraar op cursus of is er sprake van ziekte? Dan is het bijna ondoenlijk om iemand te vinden.'

Ook komend schooljaar kan dat soort situaties voorkomen. 'Elke klas die naar huis wordt gestuurd is er één te veel, maar dat zal helaas blijven voorkomen.'



'Het is een groot probleem'

Directeur Gerdien Wassenaar van bassischool De Borgh in Zuidhorn ziet met lede ogen aan hoe het lerarentekort verergert. 'Een paar jaar terug had ik veertig sollicitaties op een vacature, nu zijn het enkelen. Het is een groot probleem.'





Kinderen naar huis sturen vind ik verschrikkelijk, maar het kan niet anders Gerdien Wassenaar - directeur De Borgh

Een mooie leaseauto of fikse bonus om nieuwe leraren te lokken? 'Ik zou niet weten uit welke middelen ik dat moet betalen', lacht Wassenaar. 'We zijn een leuk team, meer kan ik niet bieden.'

Wassenaar moest afgelopen schooljaar al zes keer een klas naar huis sturen. 'Kinderen hebben recht op onderwijs. Dit vind ik verschrikkelijk, maar het kan niet anders.'



Voortgezet onderwijs

Ook het voortgezet onderwijs kampt met een groeiend tekort aan gekwalificeerde docenten. Het gaat vooral om de vakken natuur- en wiskunde en Engels. 'Op dit moment zijn we hard aan het werk om de vacatures voor komend schooljaar in te vullen', zegt Geert Bijleveld, sectordirecteur van het Eemsdeltacollege.

'Bij een vacature docent Engels kreeg ik twaalf brieven, waarbij een deel niet bevoegd is. Andere sollicitanten hebben zich afgemeld, omdat zij al een baan hebben gekregen bij een andere middelbare school.'



Babyboomers met pensioen

Bijleveld houdt zijn hart vast voor de toekomst. 'Over een paar jaar gaat een generatie babyboomers met pensioen. Een groot deel van onze docenten Duits zit in die leeftijd. Die lopen straks massaal uit en nieuw personeel is heel moeilijk te vinden.'



Ook de krimp speelt de scholengemeenschap parten. 'Daardoor kunnen we docenten vaak geen vaste aanstelling aanbieden, waardoor zij eerder geneigd zijn om naar een school te gaan waar dat wel kan.'



Samenwerking

Om het tekort tegen te gaan is Bijleveld een samenwerking gestart om een officiele opleidingsschool te worden. 'Daarbij werken we samen met onder andere de Hanzehogeschool en het Dollard College. Hierbij kunnen we startende docenten extra begeleiding bieden waarmee we meer studenten hopen te enthousiasmeren om bij ons te werken.'

Lees ook:

- Wéér minder meesters op school (maar wel meer mannen op de pabo)

- Te weinig leraren: 'Bij een griepgolf kunnen de lessen in gevaar komen'