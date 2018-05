Pakt Donar vanavond de derde landstitel op rij?

Nog één finalewedstrijd winnen, en dan is Donar opnieuw landskampioen. Vanavond kunnen de basketballers van Donar het afmaken, uit bij ZZ Leiden. Doen ze dat, dan is de zevende landstitel - en de derde op rij - binnen voor de Groningers.

Het staat momenteel 3-0 in de best-of-seven-serie in de finale van de play-offs tegen Leiden.

Recorduitslag

Tot nu toe is er geen vuiltje aan de lucht voor Donar. Nadat ze in de reguliere competitie de eerste plaats binnenhaalden, waren ze vrijgesteld van de kwartfinales in de play-offs.

In de halve finales werd Rotterdam met speels gemak aan de kant gezet. De laatste wedstrijd eindigde zelfs in een recorduitslag: 51-107 voor Donar.

Verschil eerste twee wedstrijden

Ook de finale kent tot nu toe een eenzijdige uitslag, met drie keer winst voor Donar. Toch ging het niet van een leien dakje. Waar de eerste wedstrijd in MartiniPlaza nog met gemak werd gewonnen (105-66), ging de uitwedstrijd al wat moeizamer.

Pas in de tweede helft van de partij kon Donar een voorsprong pakken, om vervolgens met zeven punten verschil (71-78) te winnen.

Afgelopen weekend, in het tweede thuisduel voor de Groningers, kwam de wedstrijd maar moeizaam op gang. Pas na rust trapte Donar het gaspedaal in en werd uiteindelijk de derde zege op Leiden een feit: 80-69. En daarmee staat het nu matchpoint.

De wedstrijd van dinsdagavond begint om 19.30 uur en is bij RTV Noord te volgen via ons liveblog op de site en app.

