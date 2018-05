PvhN boos over geheime risicoanalyse voor WK wielrennen 2020

De Partij voor het Noorden (PvhN) in Provinciale Staten is niet blij met de geheimhouding op een risicoanalyse over het wereldkampioenschap wielrennen 2020. Woensdag beslist Provinciale Staten of de provincie daar 5,8 miljoen euro voor beschikbaar stelt.

Groningen en Drenthe willen het WK in 2020 naar Noord-Nederland halen. De beide Provinciale Staten moeten daar nog wel hun fiat voor geven.

Verdeeldheid

In de Groningse Staten heerst verdeeldheid over het plan. Sommige fracties vinden het WK een mooie kans om Groningen onder de aandacht te brengen in de rest van de wereld. Anderen vinden de bijdrage vanuit de overheden veel te hoog.

Geheim

De Partij voor het Noorden heeft 'ernstige twijfels over de exorbitant hoge kosten van het evenement', stelt fractievoorzitter Bé Zwiers. 'Nu er ook nog sprake is van een geheime risicoanalyse over mogelijk de financiële haalbaarheid van dit evenement is de Partij voor het Noorden definitief tegen dit evenement.'

Statenfracties mogen de risicoanalyse wel inzien, maar ze kunnen daar vervolgens niets concreets mee doen. Wel krijgen de Statenleden een brief van het college van Gedeputeerde Staten met daarin een samenvatting van de risicoanalyse.

Te beheersen

'De risico's zijn volgens de accountant goed te beheersen', vertelt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). De provincies organiseren het WK - als het er komt - niet zelf. Een van de aanbevelingen van de accountant is volgens Brouns om als overheid dicht op de organisatie te gaan zitten, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig.

Moet van de accountant

Dat de risicoanalyse geheim moet blijven, noemt de gedeputeerde zelf ook 'hoogst ongelukkig'. 'Die hebben we niet voor niets laten uitvoeren', zegt hij. 'Alle documenten zijn verder transparant, maar dit mag van de accountant niet openbaar. Ook omdat er bedrijfsgevoelige informatie in staat. In onze brief benoemen we alle risico's, en ook hoe we daar mee om denken te gaan.'

Voor Zwiers is dat onvoldoende. Hij vindt dat de Staten op deze manier monddood worden gemaakt. 'Wij stemmen tegen.'

Drenthe

Woensdag beslissen de Groningse Staten of het geld voor het WK er komt. Als het plan niet door de Staten komt, dan komt er geen WK. Komt het voorstel er wel door, dan is het nog afwachten wat het Drents provinciaal parlement beslist.

Uiteindelijk beslist wielerunie UCI medio juni of het WK ook daadwerkelijk toegekend wordt aan Groningen en Drenthe.

