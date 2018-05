Voor deze mensen is vertrouwen in de medemens essentieel voor hun werk

Vertrouwen in de medemens: essentieel voor een gezonde samenleving. Maar voor sommigen ook essentieel voor broodwinning. Hoe gaat dat nou in zijn werk?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde cijfers over hoeveel vertrouwen mensen hebben in hun medemens. Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving scoorden laag (46,4%) terwijl de rest van onze provincie met 65,6% een stuk hoger scoorde.



RTV Noord sprak daarom met vier mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het vertrouwen van anderen.



Ons kent ons

Henk Post is bakker in Ten Boer en Middelstum. Hij merkt wel dat vertrouwen belangrijk is voor zijn bedrijf. 'Middelstum is een klein dorp. Er zijn weinig plekken om anderen te ontmoeten. Hier kunnen mensen de hele dag terecht.'

Dat zorgt er volgens Post voor dat mensen niet alleen naar de winkel komen om dingen te kopen, maar dat mensen ook met elkaar praten en het er gezellig is. 'Ik denk dat ik die uitstraling ook wel heb dat ik amicaal ben. Ik probeer klantgericht te zijn, slap te ouwehoeren met de mensen en af en toe wat over mijn producten te vertellen. Dat houdt het dan leuk.'

Een bepaalde ons-kent-ons-mentaliteit is volgens Post belangrijk. 'In Middelstum staan dames in de winkel die ook uit Middelstum komen. Dat is in Ten Boer ook zo. Daar ga ik ook bewust naar op zoek, naar iemand die er al een bekend gezicht is.'



Dat in Oost-Groningen het vertrouwen in de medemens laag is, snapt Post wel. 'In Oost-Groningen is de werkloosheid hoog. En als je geen werk hebt en niets te doen, dan kom je makkelijk in een negatieve spiraal.'

Ik hoor veel over wat er in iemands leven gebeurt Ellen Bosscher, eigenaar massagesalon

Vertrouwen opbouwen

Die negatieve spiraal is iets waar masseuse Ellen Bosscher uit Veendam wat aan probeert te doen. In haar praktijk probeert ze behulpzaam te zijn. Ook zij is daarvoor afhankelijk van het vertrouwen dat anderen in haar hebben.

'In mijn praktijk vinden altijd gesprekken plaats met mijn cliënten. Ik geef elke 14 dagen bedrijfsmassages. Daardoor kom je steeds dezelfde mensen tegen. Het gaat dan over van alles en nog wat, en dan echt niet alleen over het weer. Ik hoor veel over wat er in iemands leven gebeurt, of wat ze in hun werk hebben meegemaakt. En ik vertel ook over mezelf. Het is wederzijds.' Bosscher begint daarom nooit direct met masseren zelf. 'Ik laat mensen eerst praten over wat er aan de hand is.'

Op de vraag of het moeilijk is om dit vertrouwen op te bouwen, zegt Bosscher: 'Bij mij niet. Mensen geven aan dat ze me vertrouwen om mijn Groningse nuchterheid, en omdat ik rust uitstraalt. Vertrouwen krijg ik ook omdat ik mezelf open stel. En daardoor ontstaan er heel leuke gesprekken. Ik laat mensen in hun waarde. En de goede resultaten bij de massages geeft ook vertrouwen.

Dat opbouwen van het vertrouwen kost volgens haar wel tijd. 'Ik werk ook met mensen voor incidentele behandelingen, waardoor mensen dus maar af en toe langskomen. Dan is het minder persoonlijk, en is de band minder.'

Vertrouwen over meerdere generaties

Herkent Bosscher ook dat in Oost-Groningen het vertrouwen in de medemens vrij laag is? 'In mijn omgeving duurt het vooral een tijdje voordat mensen zichzelf bloot geven.' Vera Huisman, caféhoudster in Uithuizen herkent dat wel in haar werk. 'Veel mensen die hier binnenkomen, kijken eerst de kat uit de boom. En af en toe is er eentje die al vanaf het begin zijn ziel en zaligheid op tafel legt.'





Ik ben soms net een maatschappelijk werker. Vera Huisman, café-eigenaar

Vertrouwen is daarom ook voor Huisman een sleutelwoord. 'Ik ben het eerste aanspreekpunt. Mensen willen graag hun verhaal kwijt.'

Huisman krijgt daarom veel persoonlijke verhalen te horen. 'Ik ben soms net een maatschappelijk werker.' Dat ze daarom vertrouwelijk houdt wat Huisman te horen krijgt is een belangrijk onderdeel van dat vertrouwen. Dat vertrouwen blijkt ook uit het feit dat de kinderen van de gasten die ruim 20 jaar geleden naar de kroeg kwamen het café nu ook weten te vinden.

'Het ene verhaal doet je meer dan het andere. Als mensen een kaartje leggen en je krijgt te horen: 'over 14 dagen is dat gebeurd', dan heeft dat wel impact. Maar ik trek wat ik hoor me niet persoonlijk aan.'Een vriendelijk gezicht, gezelligheid en een luisterend oor zijn voor Huisman belangrijke elementen om het vertrouwen op te bouwen. 'Mijn café is een afspiegeling van de samenleving. Ik hoor het allemaal aan, en ben altijd neutraal. Mensen zijn even weg van de sores thuis.'

Hoe moeten we nog met elkaar verder als ik het idee heb dat je de waarheid niet spreekt? Gerben van der Wal, advocaat

Vertrouwen moet ook wederzijds zijn

Waar Post, Bosscher en Huisman vooral door hun gasten vertrouwd moeten worden, geldt dat voor advocaat Gerben van der Wal zeker ook andersom. Voor Van der Wal is het belangrijk dat hij als advocaat de belangen van zijn cliënten zo goed mogelijk kan behartigen. Mensen moeten vertrouwen hebben in hem, maar Van der Wal moet ook vertrouwen hebben in zijn cliënt.



'Een aantal weken geleden kwam hier een man, met veel problemen met een zakenpartner van hem. Dan heb je een intakegesprek waarin je alles aanhoort en vragen stelt om achter het probleem te komen. Dat gesprek verliep heel slecht. Ik kreeg het idee dat de cliënt mij voor zat te liegen. Ik denk dan: hoe moeten we nog met elkaar verder als ik het idee heb dat je de waarheid niet spreekt?'



Tijdens het tweede gesprek bleek de man Van der Wal niet alleen als advocaat, maar ook als een soort handlanger te zien. 'Hij wilde dat ik als advocaat dingen ging doen waardoor een ander in de problemen zou komen. Daar pas ik voor. Het vertrouwen ontbreekt dan om samen door te gaan.'

Dat in Oost-Groningen mensen vaak niet het vertrouwen in de medemens hebben, merkt Van der Wal wel in zijn werk. 'Ik zie veel mensen die op een minimum leven, die gefrustreerd zijn over hoe hun leven eruit ziet. Dat uitkeringen worden gekort, dat ze verwachtingen niet aankunnen. Dan zijn wij als advocaten niet alleen voor de procedures, maar ook om mensen aan te horen. Dat moet ook in ons werk. Maar dat heeft wel zijn grenzen nu de overheid bezuinigt op pro deo-advocaten. We hebben er nu niet altijd meer de tijd voor.'

Lees ook:

- Grote verschillen over vertrouwen in medemens in provincie