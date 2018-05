Stichting WAG sleept NAM voor derde maal voor de rechter

De stichting WAG sleept de NAM voor de derde keer voor de rechter. De WAG, die zich sterk maakt voor compensatie van de waardedaling van vijfduizend woningen in het aardbevingsgebied, wil dat de aardoliemaatschappij snel over de brug komt.

Volgens voorzitter Lolke Weegenaar van de WAG verschuilt de aardoliemaatschappij zich achter plannen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken als het op betalen aankomt. De WAG won het proces tegen de NAM over compensatie van de waardedaling tot twee keer toe.

Twee sporen

De WAG komt in het nieuwe proces met een model van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waarmee de waardedaling van alle betrokken huizen kan worden bepaald. 'We mikken op twee sporen', vertelt Weegenaar. 'Aan de ene kant zetten we in op de politiek en de andere kant op de rechtspraak en daar hebben we wat meer vertrouwen in...'

Tijdje duren

Het gaat nog wel een tijdje duren voor beide partijen voor de rechter staan. Het proces dient volgend voorjaar.

