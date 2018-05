Meerdere avondvierdaagsen afgelast vanwege onweer

Vanwege het verwachte noodweer zijn meerdere avondvierdaagses afgelast.

Harkstede, Zuidhorn en Zevenhuizen gaan niet door

De avondvierdaagses in Harkstede, Zuidhorn en Zevenhuizen gaan vanavond niet door, laten de organisaties weten.

Eelde-Paterswolde afgelast

Ook in Eelde-Paterswolde gaat het niet door. 'We zien de onweerswolken opbouwen. Het is niet precies duidelijk waar het slecht weer wordt, maar we willen niet het risico lopen', zegt organisator Coen Hofstee tegen RTV Drenthe.

Geen vijftien kilometer in Grijpskerk

In Grijpskerk gaat de vijftien kilometer niet door. De vijf en de tien kilometer worden wel gelopen.

Geen tien kilometer in Vlagtwedde en Middag-Humsterland

Ook de tien kilometer bij de avondvierdaagse in Vlagtwedde gaat niet door. 'De 5 kilometerroute gaat vooralsnog wel door. Alle 10 kilometer lopers kunnen uiteraard aansluiten bij de 5 kilometer!', meldt de organisatie op Facebook.

Dezelfde beslissing nam men in Middag-Humsterland waar de scholen uit Garnwerd, Ezinge, Kommerzijl en Oldehove meelopen.

Warffum, Hoogezand en Garsthuizen lopen wel

In Warffum gaat de avondvierdaagse vooralsnog wel door. De tien kilometer begint om kwart voor zes. Daar doen vier mensen aan mee. 'Als het noodweer losbreekt, halen we die desnoods met de auto op', zegt de organisatie. 'De vijf kilometer begint om half zeven. Vlak voor aanvang bepalen we of die afstand doorgaat.'

Ook in Hoogezand en Garsthuizen wordt gewoon gelopen.

'Twee keer met Harma Boer gebeld'

Ook in Wildervank gaat de avondvierdaagse door zoals gepland, zegt Lida Pol van de organisatie. 'We hebben vandaag twee keer met Harma Boer gebeld. Om vier uur zei ze: 'Voorlopig geen problemen'. Dus het gaat door.'

'En mocht het weer toch veranderen, dan kan ik de verkeersregelaars onderweg bellen en kan de route ingekort worden', zegt Pol. 'Een beetje regen is trouwens niet erg, maar onweer is wel een risico.'

Hoe zit het met de avondvierdaagse in jouw woonplaats? Gaat die wel of niet door? Laat het ons weten.

Lees ook:

- Pittige buien in aantocht: 'Het wordt spannend'