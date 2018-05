Deel dit artikel:











'Ik ben niet bang, maar ik heb er wel respect voor'

Het kan donderen en het bliksemen. Niet alleen boven onze provincie, maar zeker ook in de Vijfmeihal in Leiden. Daar kan Donar vanavond de derde landstitel op rij pakken. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Afscheid van de 'aardbevingsburgemeester' Na vijftien jaar zwaait ie af als burgemeester. Albert Rodenboog van Loppersum. De 'aardbevingsburgemeester'. Toen hij de overstap maakte van Leek naar Loppersum, kreeg hij te horen: 'Er is toch nooit wat te doen?' Maar niks bleek minder waar... 2. Onweer op komst Na deze broeierige dagen zat het er misschien al een beetje aan te komen: onweer. Maar hoe gevaarlijk is bliksem? Bliksemexpert Erik Sijbring vertelt: 'Ik ben er niet bang voor, maar heb er wel respect voor.' 3. Derde titel voor Donar? Dondert het vanavond ook in Leiden? Donar kan daar de derde landstitel op rij pakken in het basketbal. Verslaggever Karel-Jan Buurke blikt alvast vooruit... 4. Geld uit de muur Ze zijn 'halfmiljonair: Janinde en Boudewijn uit Winschoten. Dankzij het SBS-programma The Wall wonnen ze ruim 560.000 euro. Ze willen het geld gebruiken om hun droomhuis te realiseren. 'De kinderen zeggen al: eindelijk gaan we in een echt huis wonen.' 5. Dank je de koekoe(k) Hoe speel je een koe? Daarover buigen de acteurs van Spek om Spinnen uit Nuis zich deze dagen. De toneelclub bestaat twintig jaar en daarom wilden ze iets speciaals maken. Maar dat is nog best een uitdaging. 'Het is weer eens wat anders dan de vrouw van de bakker.' 6. Eind aan de examens Está hecho. Vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Onder andere Spaans stond nog op het programma. Ook Edo legde dit examen af. Ronald pikte hem op en bracht hem naar Zernike... 7. It Frysk eksamen En ook Fries stond vandaag nog op de examenagenda. En daar ging onze examenvraag dan ook over. Met alvast excuses voor de uitspraak. Bekijk de hele Noord Vandaag bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.