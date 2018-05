Deel dit artikel:











Afgelopen: Donar is kampioen na 66-73 zege tegen Leiden Sean Cunningham torent boven Carrington Love uit archief (Foto: JK Beeld)

Donar is dinsdagavond voor de zevende keer in de geschiedenis van de club kampioen geworden. Het was tevens het derde kampioenschap op rij voor de Groningers.

Titel een feit De ploeg van coach Erik Braal kende een fantastisch seizoen met een prachtige reeks wedstrijden in de Europe Cup waarin ze tot de halve finale reikten. Nu is de titel een feit. Lees het wedstrijdverloop terug in onderstaand liveblog: