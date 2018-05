Rust: Leiden - Donar 24-44

Donar kan vanavond de derde landstitel op rij veroveren. De ploeg van coach Erik Braal staat met 3-0 voor in de best-of-seven serie tegen Leiden en kan het in de Vijf Meihal afmaken.

De vorige uitwedstrijd had Donar een helft lang problemen met Leiden, maar in het derde kwart struikelden de Leidenaren. De schoten vielen niet meer en Donar greep het initiatief. Het werd toen uiteindelijk 71-78.

Clean sweep?

Beide thuiswedstrijden in MartiniPlaza gingen relatief eenvoudig naar de Groningers. Lukt het om de zevende landstitel in totaal bij te schrijven of knokt Leiden zich terug en voorkomt daarmee een 'clean sweep'?

Volg het duel via onderstaand liveblog: