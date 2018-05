Donar houdt Leiden van zich af en pakt derde landstitel op rij (met video)

De basketballers van Donar zijn dinsdagavond voor het derde jaar op rij kampioen van Nederland geworden. ZZ Leiden werd uit met 66-73 verslagen.

Winst

Door de winst in de Vijf Meihal is de best-of-seven serie in 4-0 geëindigd voor de Groningers. Nog niet eerder won Donar een finalereeks met zo'n groot verschil. Thuis won Donar in de finale al met 105-66 en 80-69. In Leiden werd het vorige week 71-78.

Zevende

Het is de zevende landstitel in de geschiedenis van de club. In 1982, 2004, 2010, 2014, 2016, 2017 was Donar eveneens de beste van Nederland.

Spetterend begin

Donar ging furieus van start in Leiden. Na het eerste kwart was het verschil al negen punten in het voordeel van de Groningers (13-22), halverwege was de voorsprong twintig punten (24-44).

Tweede helft

In de tweede helft kwam Leiden in het begin van het derde kwart nog goed terug en verkleinde het verschil tot acht punten. Een heerlijke dunk van Thomas Koenis en een score van Curry doorbraken het momentum van Leiden en bracht het initiatief terug bij de Groningers.

Klasseverschil te groot

Aan het einde van dertig minuten basketbal stond Donar met 49-59 voor. In het laatste kwart kwam de voorsprong van de gasten niet echt meer in gevaar, onder andere door snelle driepunters van Dourisseau en Curry. Leiden vocht tot het einde, maar het klasseverschil was wederom te groot.

Topscorer

Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met twintig punten, Sean Cunningham was goed voor zestien punten.

Huldiging

De huldiging vindt woensdagavond om 20.00 uur plaats in MartiniPlaza en is ook live te volgen via onze website.