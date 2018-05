Pekela stopt 200.000 euro in renovatie sporthal

Deel dit artikel:











De vloer begint te scheuren en tegels knappen van de wand. De sporthal in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela is toe aan renovatie.

Geschreven door Marco Grimmon

De gemeente Pekela stelt daarvoor 200.000 euro beschikbaar. Gedateerd

De huidige vloer dateert van 1979 en is sindsdien twee keer aangepakt. Voor een derde keer een nieuwe toplaag aanbrengen is volgens de gemeente niet mogelijk. Er moet dus een nieuwe vloer in gelegd worden. 'Dat wordt een multifunctionele vloer', zegt PvdA-wethouder Henk Busemann. 'De vloer is naast sport ook geschikt voor evenementen. Daarbij moeten wij natuurlijk wel zuinig zijn. Die vloer moet minimaal een jaar of dertig mee.' Knappende tegels Daarnaast zijn er vier kleed- en twee scheidsrechterskamers. Twee van de zes ruimtes zijn vorig jaar gerenoveerd. De vier andere moeten er nu ook aan geloven. Volgens de gemeente vallen de tegels van de wand en zijn de ruimtes niet meer goed schoon te houden. 'Te duur'

De lokale VVD zet vraagtekens bij de 200.000 euro die met de renovatie gemoeid gaat. Burgemeester Jaap Kuin: 'U heeft gelijk, wij geven geld uit dat er niet is. En daar word ik wel verdrietig van. Maar goedkoop is duurkoop. Als wij dit doen, dan moet het goed.' Kuin vervolgt: 'Aan de andere kant is het heel simpel: de veiligheid mag niet in het gedrang zijn. Als die zaal niet goed is, waar moeten onze sportverenigingen dan naartoe?' Weken gesloten

De werkzaamheden worden aankomende zomer uitgevoerd. De gemeente kiest bewust voor deze periode, zodat zo min mogelijk mensen hier last van hebben.