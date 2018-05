Partijen willen onderzoek naar nieuwe sporthal in De Wijert

De gemeente Groningen moet onderzoek doen naar de bouw van een nieuwe sporthal in stadswijk De Wijert in Groningen en niet doorgaan met de plannen voor een spelhal.

Dat staat in een motie die CDA, Stad en Ommeland, SP en ChristenUnie woensdagavond in stemming brengen tijdens de gemeenteraadsvergadering. De motie is een reactie op een brief die de in maart opgerichte Sportpartij maandag verstuurde aan de raad.

Onderzoek doen

Volgens de Sportpartij, die in november meedoet aan de verkiezingen in Stad, is het plan voor een spelhal 'desastreus voor het verenigingsleven'. Daarom pleit de partij ervoor om met de gebruikers van de huidige sporthal De Wijert onderzoek te doen naar de mogelijkheden 'voor een goede sportvoorziening in De Wijert'.

'Ideale mogelijkheid'

De vier partijen die de motie indienen, noemen een nieuwe sporthal 'een ideale mogelijkheid voor een sportvoorziening die door onderwijs, wijk en sportverenigingen in Groningen-Zuid optimaal gebruikt kan worden, maar ook aanvullend is op de totale vraag naar sportaccommodaties in de stad'.

Multifunctioneel centrum

De gemeente Groningen maakte in oktober vorig jaar bekend dat het een bedrag van vier miljoen euro wil steken in de bouw van een multifunctioneel centrum in De Wijert, met daarin onder meer ruimte voor een spelhal. Die is kleiner dan de sporthal zoals die nu is, waardoor niet alle huidige gebruikers daar terecht kunnen. De sporthal die er nu nog staat wordt gesloopt.

