Overval in Opsporing Verzocht: 'Pas na een paar dagen kwam de klap'

'De eerste paar dagen viel het mee, je beseft niet echt wat er gebeurd is. Daarna kreeg ik wel een klap.' De overval, november vorig jaar op de Coop aan de Paterswoldseweg in Groningen, heeft veel impact gehad op de cassière.

In Opsporing Verzocht doet ze anoniem haar verhaal. Ook na maanden heeft de overval nog veel impact. 'Het gaat eigenlijk best slecht. Ik loop bij de psycholoog en bij doktoren. Op school kan ik me niet concentreren.'

Eén was heel agressief, de ander verzamelde heel rustig het geld Overvallen cassière Coop

'Iedereen opletten'

De overval vond plaats op 17 november vorig jaar. Twee mannen met messen bedreigen de aanwezige cassières. 'Eén was heel agressief, de ander verzamelde heel rustig het geld', herinnert het slachtoffer zich.

De twee zijn die ochtend al op verkenning geweest, blijkt achteraf uit camerabeelden. Een medewerker ziet het tweetal lopen, en waarschuwt via de groepsapp. 'Iedereen opletten: twee mannen in donkere kleding en met bedekte gezichten hielden de winkel in de gaten. Als je je niet veilig voelt, bel dan de politie.'

Opvallende jas

De twee daders zijn maanden later nog altijd spoorloos. Uit camerabeelden van de overval blijkt dat de één een opvallende, lange jas droeg. De ander had een donkere bandana op zijn hoofd.

