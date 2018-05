'Kom in verzet tegen de sluiting bij Refaja'

'Pekelder samenleving, kom in verzet.' Dat schrijven zes van de zeven politieke partijen in de gemeente Pekela. Zij roepen de Pekelders op om in actie te komen tegen het sluiten van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

Hun hoop is dat Treant Zorggroep alsnog afziet van sluiting.



Grote gevolgen

De partijen noemen het sluiten van de afdelingen 'slecht voor de leefbaarheid, zorg en werkgelegenheid in onze regio'. Zij hebben een brief opgesteld met daarin drie wensen: Treant Zorggroep moet het plan terugtrekken, het college van de gemeente Pekela moet er alles aan doen om deze plannen te stoppen en de Pekelder samenleving moet in verzet komen tegen de sluiting.

De directeur van het ziekenhuis is niet de baas over Oost-Groningen. Dat is het volk Pim Siegers - raadslid SP

Verzet



SP'er Pim Siegers over het verzet: 'Wij zien bijvoorbeeld dat in Hoogeveen, waar het zelfde aan de gang is, de druk steeds verder wordt opgevoerd. Daar waren vorige week zo'n duizend mensen op de been. Ik ben ervan overtuigd dat als mensen zich massaal roeren, niks onmogelijk is.'

'De directeur van het ziekenhuis is niet de baas over Oost-Groningen. Dat is het volk. En als wij zeggen dat het niet gaat gebeuren, dan gaat het ook niet gebeuren.'



VVD oneens



De VVD is de enige partij die de oproep tot verzet niet steunt. VVD'er Jolanda Fridrichs-Kok: 'Wij willen uiteraard niet dat deze afdelingen gesloten worden, maar het moet niet zo zijn dat Pekelders daar actie gaan voeren. Wij zien liever dat gemeenten om tafel gaan met de Treant Zorggroep om hierover te praten.'



