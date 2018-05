'Delegatie wielerbond superenthousiast na bekijken parkoersen WK'

Een delegatie van de internationale wielerbond UCI keek dinsdag rond in Groningen, als voorbereiding op het mogelijke WK wielrennen in de regio, in 2020. 'Ze zijn superenthousiast.'

Dat zijn de woorden van Eric Kersten, van het organiserende evenementenbureau The Organizing Connection. Een dag eerder was de delegatie op inspectie in Drenthe, dat het WK samen met Groningen wil organiseren. De politiek moet zich er nog over uitspreken of het de benodigde miljoenen wil investeren.

'Op zoek naar de verhalen'

'Ze zijn vooral op zoek naar de verhalen achter het parkoers, net als wij', zegt Kersten over het bezoek van de UCI.

'Het is heel makkelijk om honderd kilometer rechtuit te fietsen op een gewone weg, maar we zijn op zoek naar verhalen zoals de gravelpaden bij de Slag om Norg. Of waaiers, zoals in de Healthy Ageing Tour. Dat soort elementen wil je graag laten terugkomen, in combinatie met de mooie plekjes van de twee provincies.'

Parkoersen

Het idee is dat de belangrijkste tijdritten van start gaan vanaf de Grote Markt in Stad. Veendam krijgt in het concept twee starts: de wegwedstrijden van de juniorenjongens en -meisjes. Appingedam is voorlopig als startplaats aangemerkt van de wegwedstrijd van de beloften. In Drenthe zijn Gieten en Emmen aangewezen als startlocatie. Alle koersen moeten eindigen op het TT-circuit in Assen.

De vele pittoreske dorpjes in zowel Groningen als Drenthe: dat heeft iets charmants Eric Kersten - organisator

'Daar zijn al heel veel faciliteiten, dat maken zij natuurlijk niet zo vaak mee', zegt Kersten over het circuit in de Drentse hoofdstad.

'En als je de Grote Markt als een van de startlocaties hebt, dat is een bruisende plek. Maar ook de vele pittoreske dorpjes in zowel Groningen als Drenthe: dat heeft iets charmants. Dat vinden wij, maar de mensen van de UCI ook. En dat laten ze ook wel blijken.'

'Ik voelde de trots'

In Loppersum stond de delegatie stil bij een drempel. 'Toen kwam er een mevrouw aanlopen. 'Wat bent u aan het doen?' Toen vertelde ik over het WK. 'Dat heb ik gelezen. Wat zou het toch fantastisch zijn als dat WK hier naartoe zou komen.' Ik voelde de trots bij die mevrouw.'

'We hebben complete parkoersen aangeleverd, maar hebben nu al gehoord en gezien dat we nog wat moeten finetunen. Ze willen er bijvoorbeeld heel graag een strookje kasseien in, dat is voor ons huiswerk.'

Wegmeubilair

Zo zijn er meer obstakels. Letterlijk.

'We hebben in Nederland heel veel wegmeubilair, zoals zij dat noemen. Rotondes, middengeleiders, drempels. Je kunt je voorstellen dat het niet gaat als Tom Dumoulin op een drempel afrijdt, die bijna steil omhoog staat. Die moet of weg, of vlak gemaakt worden. Dat moet nog helemaal in beeld gebracht worden en zal vooral bij de gemeenten terechtkomen.'

