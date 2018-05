Cunningham: 'Deze titel draag ik op aan mijn vader'

Voor Sean Cunningham was het kampioenschap van Donar exrtra speciaal. De Amerikaan verloor afgelopen seizoen zijn vader en wil deze titel aan hem opdragen.

'Ik wil iedereen bedanken het team, de fans. Ze hebben me ongelooflijk gesteund. Deze titel is voor mijn vader. Bedankt!'

Verwachte zege

Teddy Gipson was blij, maar had deze zege verwacht. 'We hebben er het hele jaar hard voor gewerkt, waren het beste team in het hele jaar dus dit paste in het plaatje,' aldus een lachende Gipson.

Tekent Gipson bij?

Of hij zal bijtekenen weet Gipson nog niet. 'Haha, daar ga ik over nadenken. Het was een lang seizoen ook met mooie wedstrijden in Europa. Het voelt nu echt goed om met de titel te besluiten.'

Voor de derde keer

'Geweldig, prachtig om dit voor de derde keer te doen,' reageert coach Erik Braal na de landstitel van Donar. 'We hebben veel wedstrijden gespeeld, dit is een bekroning van een prachtig seizoen.'

Kroon op het werk

"Dit was een mooi slotstuk, ook met de Europese wedstrijden. Dit voelt als een kroon op het werk.' Op de vraag of er door zijn successen ook aan hem getrokken wordt door andere clubs wou Braal niet ingaan. 'We zijn nu aan het feesten toch,' reageerde Braal gevat met een knipoog.

Genieten

Brandyn Curry werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de play-offs. 'Het was een lang seizoen. We hebben onze moeilijke tijden gehad, maar zijn erdoorheen gekomen. Ik wil genieten van het kampioenschap met de fans. Over mijn toekomst wil ik nu nog niet nadenken, eerst feesten,' aldus een stralende Curry.

