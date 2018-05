'Zijn opvolger krijgt er een harde dobber aan om burgemeester Rodenboog te evenaren'

Het aangekondigde vertrek van Albert Rodenboog als burgemeester van Loppersum, komt voor veel mensen als een verrassing. Er is lof voor het werk dat hij de afgelopen vijftien jaar verzette. 'Zijn opvolger krijgt er een harde dobber aan om hem te evenaren.'

Dat zegt Jelle van der Knoop, van de Groninger Bodem Beweging.

'Rodenboog is een bekend gezicht in de media, die pal staat voor de bewoners. Hij moet het daarbij wel vaak moeilijk hebben gehad, omdat hij ook graag de relatie met Den Haag goed wilde houden. En dat was niet altijd even makkelijk', stelt Van der Knoop.

'Zeer volhardend'

Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, omschrijft Rodenboog als 'zeer volhardend'.

'Ik heb in de praktijk gezien hoe dicht hij bij de inwoners stond en voor ze opkwam. Hij zorgde ervoor dat dingen die waren toegezegd ook nagekomen werden. In die zin zullen veel inwoners van Loppersum Albert Rodenboog missen.'

'Het was een hele schrik'

Wethouder Bé Schollema van Loppersum hoorde het nieuws maandagochtend al, net als de rest van het college.

'Het was een hele schrik. Dan gaat de film even aan je voorbij, wat je allemaal samen hebt meegemaakt. En alle dingen waarvan je dacht dat je die samen nog aan moest gaan.'

'Van de inwoners, tot zijn collega's en het ambtelijk apparaat: wij zijn allemaal sinds 2003 gewend geraakt aan elkaar. Je weet precies wat je aan elkaar hebt.'

