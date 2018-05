Deel dit artikel:











PVV wil azc in Ter Apel sluiten (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De PVV in Provinciale Staten wil het asielzoekerscentrum in Ter Apel sluiten. De partij dient daarvoor een motie in bij de Statenvergadering.

Aanleiding voor de motie is een steekpartij in Ter Apel, begin mei.

Overlast Volgens de PVV zorgen uitgeprocedeerde asielzoekers voor veel overlast en geweldincidenten in het dorp en binnen het azc. De partij vindt verder dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de politie en de gemeente Westerwolde te weinig doen tegen de overlast. De enige oplossing is sluiting van het azc, volgens de PVV Lees ook: - Stekende asielzoeker Ter Apel twee weken langer vast

