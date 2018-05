Bouwbedrijven: 'Onzekere versterkingsoperatie is onmogelijk om op te plannen'

Een aantal Groningse bouwbedrijven heeft steeds minder vertrouwen in de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Dat zeggen ze in een artikel van Cobouw.

Bedrijven rekenden op een flinke omzet bij de aanpak van onveilige huizen, maar de grote stroom aan opdrachten bleef uit.

'Heel vervelend'

Jan Emmo Hut van bouwbedrijf Kooi legt uit dat een deel van de opdrachten 'keihard' was toegezegd en dat voor een ander deel de verwachting duidelijk was gewekt.

'Zowel qua omvang als qua tijdstip waarop ze zouden komen. Maar dat gaat nu niet lukken en dat is voor bouwbedrijven heel vervelend.'

'Onmogelijk op te plannen'

Uit het deels stilleggen van de versterkingsoperatie door minister Wiebes halen de bouwbedrijven weinig vertrouwen.

'Het bevestigt dat de operatie qua tijd en omvang heel onstabiel is', gaat Hut verder. 'Dat maakt het voor bouwbedrijven onmogelijk om daar op te plannen.'

Het is aan de individuele bouwbedrijven of ze nog ruimte vrijhouden voor de versterkingsoperatie Jan Emmo Hut - Bouwbedrijf Kooi

Op zoek naar ander werk

Bouwbedrijven houden door de instabiliteit niet altijd rekening meer met de opdrachten uit de versterkingsoperatie en gaan op zoek naar ander, stabieler werk.

Hut: 'Bij de minister iets voor elkaar krijgen is lastig. We geven nu aan dat het een onmogelijke situatie is. Het is aan de individuele bouwbedrijven of ze nog ruimte vrijhouden voor de operatie.'

Er is meer werk dan dat bouwbedrijven mogelijkheden hebben Jan Emmo Hut - Bouwbedrijf Kooi

Een geluk daarbij is dat de bouwsector aardig aangetrokken is: 'Er is meer werk dan dat bouwbedrijven mogelijkheden hebben. Dat is wel een bijkomend voordeel. Het economisch tij is goed op dit moment.'

Is dit nieuw?

Hut was tot voor kort nog directeur bouwkundig versterken bij het Centrum Veilig Wonen. Heeft hij dit niet zien aankomen?

'Het was moeilijk om te zien aankomen', reageert hij op die vraag. 'De mededeling van Wiebes was er toen ook nog niet. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat er toen ook al de nodige opdrachten later moesten worden uitgevoerd of anders dan vooraf gedacht.'

