In gevecht met de berenklauw en duizendknoop: 'Urgentie wordt steeds groter'

Staatsbosbeheer is in onze provincie volop bezig met het bestrijden van 'exoten' in de natuur zoals de berenklauw en de Japanse duizendknoop.

De woekerende planten verdringen de oorspronkelijke begroeiing en kunnen schadelijk zijn. Zo kan de berenklauw brandwonden veroorzaken en de duizendknoop is gevaarlijk voor muren en asfalt.

'Als een soort plakkaat'

Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer laat in Wehe den Hoorn zien hoe de Japanse duizendpoot groenstroken bedreigt.

'Op zich is het een prima plant, maar het neemt als een soort plakkaat de hele omgeving over. Er is geen ruimte meer voor brandnetels, fluitenkruid en allerlei soorten gras. Dat is jammer.'

Rij maar eens over de ringweg in Groningen. Je ziet links en rechts bijna alleen maar berenklauw en duizendknoop Jaap Kloosterhuis - Staatsbosbeheer

'Urgentie steeds groter'

De noodzaak om de planten te bestrijden is volgens Staatsbosbeheer steeds groter.

'Rij maar eens over de ringweg in Groningen. Je ziet links en rechts bijna alleen maar berenklauw en duizendknoop. Het probleem is nu om er vanaf te komen.'

Lastig te bestrijden

De berenklauw en duizendknoop zijn lastig te bestrijden, zo geeft Kloosterhuis aan: 'Als je die gaat maaien dan krijg je allemaal stekjes. Die beginnen zo weer voor zichzelf.'

Daarom worden de exoten op verschillende manieren bestreden. 'In het Lauwersmeergebied proberen we de Berenklauw er op vijf manieren onder te krijgen', weet Kloosterhuis.

'Bijvoorbeeld door kokend water in de wortels te spuiten. Of door zeven of acht jaar alle zaden weg te halen. We zetten ook schapen of geiten in, maar dat kan niet overal.'

Binnen via tuincentra

De planten zijn in de Nederlandse natuur terechtgekomen via tuincentra. Eerder deze week bleek dat bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop nog gewoon te koop. Inmiddels is Intratuin met de verkoop gestopt, maar via webshops is het nog verkrijgbaar.

